22 Ноября 2018
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Нонсенс: Комарова назначила "отчетное послание" на нерабочий день

Отчетное послание губернатора ХМАО Натальи Комаровой назначено на выходной день.

Как сообщает правительство Югры на своей официальной странице в соцсети "В контакте", 24 ноября в 12.00 Наталья Комарова выступит с обращением к жителям, депутатам и представителям общественности, а также объявит тему года.

Как сказано в сообщении, глава региона назовет ключевые результаты 2018 г., расскажет о приоритетных направлениях 2019 г.

послание Комаровой(2018)|Фото: vk.com/shtabugra

Напомним, окружные власти изменили формат итогового отчета о работе правительства региона, в этом году губернатор совместит его с посланием к жителям, депутатам и представителям общественности, соединив таким образом разные форматы. Наблюдатели отмечали, что, возможно, Наталья Комарова стремится избежать вопросов депутатов (послание не подразумевает вопросов из зала), теперь также выяснилось, что власти избегают большого паблисити этого мероприятия или уж очень торопятся его провести до начала следующей недели. Послание в выходной день является нонсенсом для крупных политиков. Эксперты не исключали, что скоро губернатор может поменять место работы, в таком случае "отчетное послание", назначенное на нерабочий день, имеет символическое значение.

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Нонсенс: Комарова назначила "отчетное послание" на нерабочий день

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Теги: послание, наталья комарова



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