Полиция задержала "крутых пацанов", с автоматом вымогавших деньги у жителя Екатеринбурга

Свердловские полицейские задержали группу молодых людей, подозреваемых в вымогательстве денег под надуманным предлогом. Об этом Накануне.RU сообщил официальный представитель регионального Главка Валерий Горелых.

По данным полковника Горелых, накануне в органы внутренних дел обратился за помощью молодой человек, который пояснил сыщикам, что к нему в квартиру вечером пришли три девушки, с которыми он распивал спиртные напитки. Одна из них вскоре уехала, а остальные через некоторое время отправились в гости к другой, где между кавалером и дамой произошел конфликт.

В итоге парень собрался и уехал. Вскоре на его телефон стали поступать смс-сообщения от одной из девушек с требованием заплатить за 10 тыс. руб., якобы пропавших во время вечеринки - но в два раза больше. При этом молодому человеку было назначено место встречи и тот приехал к указанному адресу.

Там к нему подошла компания, вооруженная предметом, похожим на автомат Калашникова. Злоумышленники брызнули жертве в лицо из перцового баллончика, а затем набросились с побоями.

Нападавшие обвиняли парня в том, что он, уходя от своей знакомой, впустил неизвестного мужчину, после чего и пропали деньги.

Для устрашения жертву бросили в багажник легкового автомобиля и вывезли за город. Выбравшись из леса, он обратился в полицию.

Сотрудники органов правопорядка задержали сперва владельца оружия, а потом и двух его подельников. Как подчеркнули в МВД, шарм "крутых пацанов" у задержанных куда-то улетучился, когда они осознали, что могут надолго оказаться за решеткой.

Нападавшим грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Всем, кто мог пострадать аналогичным образом, следует обратиться в ОБОП УУР ГУ МВД России по Свердловской области по телефону: 8 (343) 297-55-55.