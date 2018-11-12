Пушилин лидирует на выборах главы ДНР

Денис Пушилин лидирует на выборах Донецкой народной республики (ДНР).

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Как сообщила "Интерфаксу" председатель Центризбиркома ДНР Ольга Позднякова, к 00.00 часам были обработаны более 27% протоколов со 149 избирательных участков.

"На данный момент голоса за кандидатов на должность главы ДНР распределились так: Евстифеев Роман — 8,5%, Медведев Владимир — 7,8%, Пушилин Денис — 57,3%, Храменков Роман — 17,3%, Шишкина Елена — 9,1%", — передаёт её слова издание.

Как ранее сообщало Накануне.RU, выборы в ДНР проходят при достаточно большой явке, притом меньшей по сравнению с 2014 годом.