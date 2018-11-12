12 Ноября 2018
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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР

Пушилин набирает 61% голосов после обработки почти всех бюллетеней на выборах главы ДНР

По состоянию на 9.00 ЦИК ДНР обработала 97,5% бюллетеней на выборах главы и парламента республики, заявила председатель ЦИК Ольга Позднякова.
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Врио главы ДНР Денис Пушилин набирает 60,9% голосов. На втором месте - Роман Храменков с 14,1%. У остальных кандидатов менее 10%.

На выборах депутатов Народного Совета общественное движение "Донецкая Республика" набирает 72,7%, общественное движение "Свободный Донбасс" - 25,6%.

Явка на выборах составила 80,1%.

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Пушилин набирает 61% голосов после обработки почти всех бюллетеней на выборах главы ДНР

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Теги: ДНР, выборы, Денис Пушилин



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Развитие сюжета:

Ранее 12.11.2018 11:03 Мск На выборах главы ЛНР уверенно побеждает Пасечник

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Ранее 12.11.2018 06:50 Мск Пушилин лидирует на выборах главы ДНР

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