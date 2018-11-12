Пушилин набирает 61% голосов после обработки почти всех бюллетеней на выборах главы ДНР
По состоянию на 9.00 ЦИК ДНР обработала 97,5% бюллетеней на выборах главы и парламента республики, заявила председатель ЦИК Ольга Позднякова.
Врио главы ДНР Денис Пушилин набирает 60,9% голосов. На втором месте - Роман Храменков с 14,1%. У остальных кандидатов менее 10%.
На выборах депутатов Народного Совета общественное движение "Донецкая Республика" набирает 72,7%, общественное движение "Свободный Донбасс" - 25,6%.
Явка на выборах составила 80,1%.