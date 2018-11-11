11 Ноября 2018
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР

Украина призывает жителей ДНР и ЛНР не участвовать в выборах

Украинское министерство по вопросам "временно оккупированных территорий" призвало жителей ДНР и ЛНР не идти на выборы глав и депутатов парламентов республик. Министерство просит "не поддаваться манипуляциям".
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Украинский президент Петр Порошенко также призвал не голосовать на выборах.

"Не отдавайте свой голос! Не участвуйте в фейковых выборах!" - написал он в соцсетях.

МИД Украины выразил протест в связи с проведением выборов. Глава ведомства Павел Климкин заявил, что в ответ на это будут усилены санкции против России.

"Мы с нашими партнерами уже работаем над этим", – написал он в Twitter.

Интересно, что накануне глава СБУ Василий Грицак со ссылкой на разведданные заявил, что в ДНР победит врио главы республики Денис Пушилин, набрав 55% голосов, а в ЛНР - и.о. главы Леонид Пасечник с результатом 63%. Явка ожидается около 70%. При этом Грицак считает, что эти цифры заранее "нарисовали" в Москве.

Как сообщало Накануне.RU, выборы в ДНР проходят при достаточно большой явке.

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Украина призывает жителей ДНР и ЛНР не участвовать в выборах

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Теги: Украина, ДНР, ЛНР, выборы



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