В ДНР и ЛНР при большой активности проходят выборы

В ДНР и ЛНР проходят выборы глав и депутатов парламентов. Корреспондент Накануне.RU побывал на двух участках в разных районах Донецка, чтобы увидеть ход выборов.

В целом в выборах участвуют меньше избирателей, чем в 2014 году, однако достаточно много для любых выборов. По впечатлениям с участков, явка должна достигнуть по меньшей мере 60%. Председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова заявила, что на 12.00 проголосовали уже 40% избирателей. На 10.00 явка была более 18%. К слову, в ЛНР на 12.00 проголосовали уже 43% граждан.

Всего в ДНР открыты 408 избирательных участков, а за ходом выборов следят 48 международных наблюдателей из 14 стран. Зарегистрированы 79 иностранных СМИ.

Как рассказали в участковой избирательной комиссии, на этих выборах можно проголосовать только по месту прописки с подтверждающим ее документом, т.е. паспортом, в котором стоит соответствующий штамп, и адресной справкой, если штампа нет (в украинские паспорта штамп о прописке в ДНР не ставится, т.к. они считается действительными, но иностранными). На выборах же 2014 года можно было голосовать на любом участке.

Сами выборы организованы заметно лучше и проходят спокойно. В вузах суббота была рабочим днем, чтобы иногородние студенты не разъехались, а проголосовали. В школах, напротив, в пятницу отменили все занятия, так как в них располагаются избирательные участки.

Международные наблюдатели подтверждают свободный характер волеизъявления и высокий уровень организации выборов. На выборы в ДНР прибыли, в частности, депутат парламента Бельгии Ян Пенрис, бывший министр обороны Греции Костас Исихос, бывший глава французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен и многие другие.

"Здесь все открыто и прозрачно. Я вижу прозрачные урны, вижу закрытые кабинки для голосования. В Европе такого нет. У нас голосование происходит через компьютер, и его результаты легко подделать", - сказал наблюдатель из Бельгии Крис Роман.

"Выборы в республике соответствуют всем европейским стандартам. Я отмечаю прозрачность и демократичность выборов. На участке есть все необходимое, на избирателей никто не влияет", - сказал депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн.

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди подчеркнула, что никаких жалоб и замечаний нет.

"Эти выборы никак не противоречат Минским соглашениям, и мы готовы заявить об этом международному сообществу", - заявила она.

Первые промежуточные результаты голосования ЦИК ДНР обещает обнародовать в полночь.