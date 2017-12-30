На Южном Урале силовики накрыли склад с контрафактным алкоголем: изъято более 1 тысячи бутылок

В Сосновском районе Челябинской области полицейские накрыли склад с контрафактным алкоголем. Изъято более 1 тыс. бутылок спиртных напитков с признаками подделки. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Изъятые спиртные напитки были оклеенны поддельными федеральными специальными марками.

Также контрафактный алкоголь был изъят из автомобиля 47-летнего южноуральца.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации".

В ведомстве уточнили, что сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, необходимые для закрепления доказательной базы.