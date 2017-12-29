"Аэрофлот" раскрыл условия покупки "пятирублевых" авиабилетов на ЧМ-2018

"Аэрофлот" опубликовал условия продажи "пятирублевых" билетов на рейсы авиакомпании в города, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года с участием российской сборной.

Цена билетов на такие рейсы для российских болельщиков будет снижена до 5 рублей в один конец, с учетом всех такс и сборов. Эта инициатива была предложена генеральным директором авиаперевозчика Виталием Савельевым на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Для оформления авиабилета по такому тарифу необходимо иметь российский паспорт, персонифицированную карту зрителя (паспорт болельщика) и билет на матч с участием сборной России. Тариф будет действовать на маршрутах из пунктов сети маршрутов "Аэрофлота" внутри России в города проведения игр сборной России и обратно и между городами игр в пределах трех дней от даты игры (до игры – рейсы в город матча, после игры – рейсы из города матча).

"Перевозка будет осуществляться регулярными рейсами "Аэрофлота" и распространяться на матчи группового этапа в Москве 14 июня, Санкт-Петербурге 19 июня, Самаре 25 июня, а также на последующие матчи стадии плей-офф в случае успешного выступления сборной России", - говорится в опубликованных 29 декабря условиях продажи билетов.

В полдень 1 января на сайте фонда "Росконгресс" будет открыт доступ к заполнению электронных заявок на покупку билетов на рейсы "Аэрофлота".

Начиная с 25 января фонд "Росконгресс" начнет рассылать подавшим заявки (при условии корректности введенных сведений) промокоды, уменьшающие стоимость билетов до 5 рублей в один конец. При этом наличие промокода не гарантирует покупку билета на конкретный рейс, так как число "пятирублевых" мест на каждом рейсе будет ограничено.



По спецтарифу будут продаваться только билеты на рейсы, вылетающие в Москву, Петербург и Самару (на первом этапе) из городов России. При этом рейс может быть не только прямым, но и транзитным через Шереметьево, то есть перелет по маршруту Кемерово - Москва - Самара и обратно обойдется в те же 10 рублей.

Кроме того, особо оговаривается, что промокод, полученный по заявке на матч, например, в Самаре, нельзя будет использовать для покупки билета в Петербург. Кроме того, их нельзя будет передавать другим лицам.