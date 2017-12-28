"Аэрофлот" выразил готовность перевезти болельщиков на игры российской сборной по футболу на ЧМ-2018 за пять рублей

"Аэрофлот" выразил готовность перевезти всех российских болельщиков на игры сборной РФ по футболу в рамках Чемпионата мира-2018 за пять рублей. Об этом глава компании Виталий Савельев рассказал президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Во время беседы глава "Аэрофлота" предложил президенту "хорошую идею". Путин поинтересовался, не собирается ли авиакомпания бесплатно перевезти российских болельщиков.

"Бесплатно можно, но…", - отметил Савельев.

В ответ глава государства подчеркнул, что это "хорошая идея - перевезти болельщиков за рубль".

"Не бесплатно, Владимир Владимирович, – за пять рублей. Мы хотим, чтобы чемпионат мира был на "пятёрку", - сказал глава "Аэрофлота".

Так, авиакомпания пообещала перевезти всех российских болельщиков в любой город, где будет проходить чемпионат мира, за пять рублей (включая таксы, сборы) в одну сторону.

"Будем продавать билеты, чтобы не было ажиотажа, за три дня до матча и три дня после матча. Просим Вас, мы в письме это указали, чтобы было поручено нашему партнёру "Росконгрессу", чтобы они определяли по паспорту болельщика и по билету распределение", - заявил Савельев.