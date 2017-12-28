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Жителя Копейска приговорили к 19,5 годам колонии строгого режима за убийство соседей
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суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

26-летнего жителя Копейска приговорили к 19,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство двух лиц с особой жестокостью. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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В ноябре прошлого года обвиняемый после распития алкоголя в квартире потерпевших, на почве личной неприязни нанес женщине удары по голове, отчего она потеряла сознание. Затем нанес несколько ножевых ранений сожителю женщины, от которых он скончался.

После этого мужчина поджег квартиру. Смерть женщины наступила от термических ожогов.

Также суд удовлетворил требования потерпевших о компенсации морального вреда в общей сумме 2 млн рублей.

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28.12.2017 12:44 Мск | Копейск | информационная служба Накануне.RU
14:44 Екб


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Жителя Копейска приговорили к 19,5 годам колонии строгого режима за убийство соседей
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