В Челябинской области гражданина Узбекистана будут судить за убийство четырехлетнего сына

30-летний гражданин Республики Узбекистан предстанет перед судом по обвинению в убийстве сына. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в марте обвиняемый дома поссорился с 36-летней сожительницей. Облил бензином пол, мебель и бросил подожженную спичку на пол, в результате чего произошло возгорание одежды на обвиняемом и потерпевшей, а в последующем всего жилого дома. В результате пожара погиб их 4-летний сын, который отравился угарным газом.

Матери ребенка причинены ожоги тела, повлекшие легкий вред здоровью. Сам обвиняемый в результате ожогов причинил себе тяжкий вред здоровью.