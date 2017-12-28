Дело об убийстве хабаровского пауэрлифтера Драчева направлено в суд

Дело в отношении хабаровчанина, обвиняемого в убийстве известного спортсмена-пауэрлифтера Андрея Драчева, направлено в суд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Житель Хабаровска обвиняется в убийстве из хулиганских побуждений. За совершенное преступление обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Прокуратура направила дело в Хабаровский краевой суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в августе вблизи кафе в центре Хабаровска обвиняемый, обладающий навыками рукопашного боя и "желавший продемонстрировать свое физическое превосходство", спровоцировал конфликт с Андреем Драчевым, ранее ему незнакомым.

Как полагает следствие, в ходе драки обвиняемый Анар Аллахверанов нанес потерпевшему не менее 21 удара руками и ногами в область головы и тела. "После того как от полученных травм потерпевший потерял сознание и перестал оказывать сопротивление, обвиняемый добиваясь безусловного наступления его смерти нанес лежавшему на спине спортсмену еще пять акцентированных ударов в голову", - говорится в сообщении.

От полученных травм Драчев скончался через непродолжительное время в краевой клинической больнице.

Как сообщало Накануне.RU, СКР по факту злоупотребления должностными полномочиями ранее возбудил уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции - очевидца драки, в ходе которой был убит чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев,