В Приморье бизнесменов попросили купить дорогие подарки прокурорам

Предпринимателей Уссурийска просят закупить подарки прокурорам для решения вопросов по поступившим на них жалобам. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Приморской краевой прокуратуры, от имени работников ведомства действуют мошенники.

"Телефонные звонки с "деловыми" предложениями и просьбами приобрести, в том числе, дорогостоящий алкоголь и продукты питания, являются преступными действиями мошенников", - уточнили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре рассказали, что неизвестные лица звонят по телефону представителям коммерческих компаний и, представляясь работниками прокуратуры, просят приехать "для решения вопросов по поступившим на них жалобам, а также приобрести дорогостоящие подарки".

В ведомстве попросили горожан сразу обращаться в полицию в случае получения такого звонка.

Как ранее писали СМИ, после дела бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева в министерствах и госкорпорациях отказываются принимать в виде подарков даже календари.