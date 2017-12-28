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"Расположения храма на острове, с моей точки зрения, это неудачное решение", - Якоб о строительстве храма-на-воде
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храма-на-воде, Театр драмы, собор святой Екатерины (2017) | Фото: Накануне.RU

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб поделился мнением относительно строительства храма Святой Екатерины в акватории городского пруда и новом месте строительства. Заявление он сделал на итоговой пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, сити-менеджер уточнил, что у городской администрации была своя позиция относительно строительства храма в акватории пруда. Что касается его личной точки зрения, то строительство храма-на-воде, чиновник считал неудачной идеей.

"С точки зрения расположения храма на острове, с моей точки зрения, это неудачное решение. На материковой части можно было рассматривать, чтобы не было тихих заводей, которые бы потом превращались...Но, это точка зрения моя", - сказал Якоб.

"Что касается места, которое в конечном итоге было предложено и согласовано, оно во многом компромиссное. Тема живет в городском сообществе уже лет семь, если не больше. Эта тема будет жить всегда пока не будет построен храм", - добавил глава администрации города.

Он также уточнил, что в переговорах по теме строительства храма "участвовали все стороны" и "все согласились с тем, что строить нужно на правом берегу реки".

По словам Александра Якоба, в рамках строительства храма также планируется провести реконструкцию набережной, а также реконструкцию и капремонт Октябрьской площади.

"Шел разговор и о реконструкции фасада Театра драмы - сделать фасад, который был исторически. Сегодня он не очень похож на театр. Никакой уникальности в этом фасаде нет", - отметил также сити-менеджер, добавив, что пока это решение под вопросом.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил с инициативой перенести место строительства храма святой Екатерины с акватории городского пруда, против которого выступали горожане, депутаты и профессиональное сообщество, на площадку перед Театром драмы. Такое решение устроило всех. В Екатеринбургской епархии новое место строительства храма назвали "отличным".

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области уже разрешил обществу "Храм Святой Екатерины" приступить к разработке проекта планировки и проекта межевания территории для строительства.

Добавим, что инвесторами строительства являются УГМК и РМК.

Другие новости по темам: храм-на-воде, храм Святой Екатерины, Александр Якоб
28.12.2017 10:28 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
12:28 Екб


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"Расположения храма на острове, с моей точки зрения, это неудачное решение", - Якоб о строительстве храма-на-воде
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