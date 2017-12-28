"В том виде, в каком она сегодня находится, она не украшает город", - Якоб о недостроенной телебашне в Екатеринбурге 

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб на итоговой пресс-конференции поделился своим мнением относительно недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга и планах по ее демонтажу, передает корреспондент Накануне.RU.

"Много лет никто не мог придумать ей функцию. Встал вопрос, что с ней делать. Функционал никто не мог придумать. В том виде, в каком она сегодня находится, она не украшает город", - сказал Якоб.

Напомним, УГМК планирует на месте телебашни возвести ледовую арену. Сообщалось, что заниматься сносом долгостроя якобы будет магнитогорское АО "Работы взрывные специальные". Опрошенные Накануне.RU эксперты заявили, что обрушение столь крупного объекта из сверхпрочного бетона грозит "сейсмическим эффектом", от которого могут пострадать близлежащие здания и даже плотина городского пруда. А читатели Накануне.RU считают, что объект нужно превратить в смотровую площадку.

Недавно стало известно, что свердловская организация Союза архитекторов России направила главе УГМК Андрею Козицыну письмо с просьбой пересмотреть решение о сносе телебашни.

А Общественная палата Свердловской области поддержала идею создания "Глобального маяка" в недостроенной телебашне.