"Будет по Черномырдину": в Екатеринбурге пытаются решить судьбу телебашни через Куйвашева

Екатеринбургские общественники составили письмо на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с призывом не сносить телебашню. "Для тех, кто против сноса телебашни", - именно так звучит послание, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Отметим, что вопрос решался без широкого общественного обсуждения, и уже найдена компания, которая будет демонтировать объект, но общественники города стоят на том, чтобы спасти "исторический и знаковый объект" Екатеринбурга.

"Чтобы власть имущие поняли, что не все согласны с распоясавшейся УГМК, которая реально уничтожает исторические объекты и места в Екатеринбурге, надо свое мнение высказывать", - говорится в обращении.

Составила письмо активист Тамара Мешкова. Она напоминает слова губернатора о том, что телебашня станет "ещё одной точкой роста на карте города". Общественники указывают, что были разработаны разные варианты нового использования объекта, но до настоящего времени не было предпринято реальных попыток по поиску инвесторов на проект.

Общественник Марина Сахарова также беспокоится за объекты культурного наследия, которые находятся рядом с телебашней.

"Меня интересует сохранность объектов культурного наследия. Я считаю, что это основной вопрос нашего города на данном этапе. Это невосполнимые утраты, которые несет наш город. При производстве каких-то работ на участке, непосредственно соседствующем с объектам культурного наследия, проводится экспертиза по обеспечению сохранности этих объектов. Экспертиза предоставляется в уполномоченный орган - управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Согласно законодательству, эти экспертизы проходят общественное обсуждение. В рамках этого общественного обсуждения собственно и написано моё заявление. Такие заявления по многим экспертизам мы пишем часто", - пояснила Накануне.RU Сахарова.

"Прошу отказать в согласовании Акта государственной историко-культурной экспертизы раздела "Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельными участками в границах территорий объектов культурного наследия: "Усадьба Первушина" и "Усадьба Казанцевых" в составе проектной документации "Ликвидация объекта незавершенного строительства "Радиотелевизионная передающая станция в г. Екатеринбург". Акт выполнен Князева Л.Ф. 4 декабря 2017 г.", - пишет Марина Сахарова на своей станице в социальных сетях.

Дело в том, что в акте отсутствуют сведения об обеспечении сохранности объекта культурного наследия федерального значения "Мост через реку Исеть, 1820-е годы, ул. Декабристов". Никакого анализа о влиянии обрушения на федеральный памятник в Акте и проектной документации нет.

"И самое главное, все прекрасно понимают, что если Вы не вмешаетесь в эту ситуацию и не сохраните и не реконструируете телебашню, то будет "хотели как лучше, а получилось, как всегда" (с), т. е. плохо", - пишут активисты в заключении, припоминая известный афоризм экс-премьер-министра РФ Виктора Черномырдина.

Напомним, УГМК планирует на месте телебашни возвести ледовую арену. Заниматься сносом долгостроя будет магнитогорское АО "Работы взрывные специальные". Опрошенные Накануне.RU эксперты заявили, что обрушение столь крупного объекта из сверхпрочного бетона грозит "сейсмическим эффектом", от которого могут пострадать близлежащие здания и даже плотина городского пруда. А читатели Накануне.RU считают, что объект нужно превратить в смотровую площадку.