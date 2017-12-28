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Козицыну направлено еще одно письмо о сохранении недостроенной телебашни: на этот раз от градсовета Екатеринбурга
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телебашня, Екатеринбург (2017) | Фото: Накануне.RU

Архитекторы Екатеринбурга обратились к руководству УГМК-холдинга: речь идет о сохранении недостроенной телебашни и альтернативных вариантах размещения новой ледовой арены. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом говорилось на сегодняшнем итоговом заседании градсовета уральской столицы.
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По данным председателя градсовета Михаила Вяткина, гендиректору УГМК Андрею Козицыну было направлено соответствующее письмо, в котором говорится, что башню сносить не стоит. Также были предложены альтернативные варианты ее использования. Что это за варианты, Вяткин уточнять не стал, но отметил, что Козицын письмо получил.

Добавим, ранее свердловская организация Союза архитекторов России направила главе УГМК письмо с просьбой пересмотреть решение о сносе телебашни, но "обратной реакции никакой не последовало".

Напомним, УГМК планирует на месте телебашни возвести ледовую арену. Заниматься сносом долгостроя будет магнитогорское АО "Работы взрывные специальные". Опрошенные эксперты заявили, что обрушение столь крупного объекта из сверхпрочного бетона грозит "сейсмическим эффектом", от которого могут пострадать близлежащие здания и даже плотина городского пруда.

Читатели Накануне.RU считают, что объект нужно превратить в смотровую площадку. Также предлагался вариант создания в телебашне "Глобального маяка".

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28.12.2017 12:42 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
14:42 Екб


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Козицыну направлено еще одно письмо о сохранении недостроенной телебашни: на этот раз от градсовета Екатеринбурга
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