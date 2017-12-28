Якоб: "Желающих инвестировать в метро нет"

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб рассказал, что желающих инвестировать в строительство метро в столице Среднего Урала в настоящее время нет. Основная причина, по которой "буксует" строительство метро с привлечением средств инвестора - возврат этих средств. Речь об этом шла сегодня на итоговой пресс-конференции сити-менеджера, передает корреспондент Накануне.RU.

"Желающих инвестировать в метро нет. Инвестор предполагает возврат финансов, а у бюджета нет возможности, - это десятки миллиардов рублей. Пока этот процесс на паузе. Если же инвестор найдет решение, возможность вложиться... такую работу мы не останавливаем. Возникают иностранные предложения, но все упирается в возврат", - сказал Александр Якоб.

Напомним, ранее перспективы строительства второй ветки метро в Екатеринбурге за счет средств частного инвестора оценили эксперты. В частности, по словам управляющего партнера "Пионеры ГЧП", члена комитета по ГЧП Торгово-промышленной палаты РФ Дарьи Годуновой, это возможно и вполне реально.

"Регион должен обсчитать, выставить эти цифры и сказать, что есть такая возможность, предложить финансовые условия для инвесторов. Обычно это долго и зависит от профильного департамента: либо нужно кого-то нанимать по госзаказу, либо самим. Но это возможно! Екатеринбург - богатый город, вы можете себе это позволить. Просто надо структурировать объект и предложить, чтобы инвестор хоть какие-то цифры видел, и пообещать плату концеденту", - отметила она.

Позитивно оценил такие перспективы и сенатор, экс-глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, предложив "прощупать" китайцев.

"Это очень дорогостоящий и очень долго окупаемый проект. Сегодня на проекты с такой окупаемостью, к сожалению, тех, кто бежит и подписывает, нет. Поэтому, я с удовольствием нашел бы такого (инвестора). Сейчас надо китайцев прощупать, может быть, они, исходя из неких глобальных интересов, заинтересуются этой темой. У нас нет, к сожалению, таких энтузиастов", - рассказал Чернецкий Накануне.RU.

Добавим, что строительство метро для города - это актуальный вопрос, в том числе, в связи с проведением крупных мероприятий - Чемпионата мира по футболу в 2018 году и возможным проведением всемирной выставки ЭКСПО-2025. Ранее сообщалось, что проектно-изыскательные работы по строительству второй ветки метро начнутся лишь в 2020 году. По предварительным расчетам, общая стоимость строительства составит порядка 90,7 млрд руб. Однако денег на это ни в городском, ни в региональном бюджетах нет, а федерального финансирования добиться пока не удалось.

Недавно сразу несколько городских чиновников заявили, что в случае, если Екатеринбург выиграет в конкурсе на право проведения международной выставки ЭКСПО-2025, то вторая ветка метро все-таки будет построена.

Напомним также, что ранее Владимир Путин одобрил строительство в Москве ветки метро длиной 50 км, это чуть больше, чем расстояние от Екатеринбурга до Первоуральска.