Депутат ЗакСо Свердловской области Вегнер исключён из КПРФ

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер исключён из рядом Коммунистической партии РФ (КПРФ). Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного комитета КПРФ.

Ранее о таком "новогоднем подарке" сообщил сам политик. По его словам, соответствующее "срочное указание" поступило из Москвы. Также Вегнер напомнил, что "отдал КПРФ достаточно сил, времени и денег".

"Но для меня интересы жителей Свердловской области стоят выше партийных интересов, особенно если интересы партии путаются с интересами кучки бюрократов, а помогать родному региону я могу всегда и без всяких должностей", — написал депутат на своей странице в Facebook.

Прошедший сегодня, 27 декабря, пленум Чкаловского райкома КПРФ постановил исключить Вегнера из рядов партии, объяснив это "антипартийной деятельностью" со стороны депутата. В обкоме пояснили, что имелась в виду публичная поддержка Вегнером кандидата в губернаторы Свердловской области от партии "Единая Россия" (Евгения Куйвашева, — прим.), а также голосование в поддержку проекта регионального бюджета, вопреки позиции фракции.

По словам первого секретаря обкома Александра Ивачёва, исключённый партиец "сознательно добивался" такого исхода.

"Со своей стороны мы дали товарищу время одуматься, но этого не произошло", — написал персек на своей странице во "Вконтакте".