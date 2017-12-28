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"Я ничего не потерял", - Вегнер о своем исключении из КПРФ
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Вячеслав Вегнер, КПРФ (2017) | Фото: Накануне.RU

Депутат Законодательного собрания Вячеслав Вегнер прокомментировал свое исключение из КПРФ. Заявление он сделал на своей странице в Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Что сказать: я ничего не потерял, потеряла ли КПРФ - время покажет...Работать буду еще больше и лучше", - поделился мнением Вегнер.

Напомним, Вячеслава Вегнера исключили из партии накануне. По словам самого депутата, такое решение было "срочным" и пришло из Москвы. Случившееся же народный избранник иронично назвал "новогодним подарком".

"Я отдал КПРФ достаточно сил, времени и денег, времени жальче всего - оно не возвращается. Но для меня интересы жителей Свердловской области стоят выше партийных интересов, особенно если интересы партии путаются с интересами кучки бюрократов, а помогать родному региону я могу всегда и без всяких должностей", - ранее комментировал Вегнер произошедшее.

Добавим, что по версии коммунистов, Вегнер исключен из партии за "антипартийную деятельность". Решение ранее также прокомментировал персек свердловских коммунистов Александр Ивачев. Он заявил, что Вегнер "сознательно добивался" такого исхода, а КПРФ "со своей стороны дала товарищу время одуматься, но этого не произошло".

Напомним, за последние несколько лет ряды свердловских коммунистов заметно поредели и на Среднем Урале партия лишилась целого пула видных депутатов. Среди них: Дмитрий Шадрин, Евгений Касимов, Нафик Фамиев и Андрей Альшевских.

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28.12.2017 08:27 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:27 Екб


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"Я ничего не потерял", - Вегнер о своем исключении из КПРФ
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