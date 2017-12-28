Победили младокоммунисты: Вегнер поднимает "нейтральный" флаг

Исключенный из КПРФ депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер останется беспартийным депутатом. Об этом он заявил Накануне.RU.

Прошедший 27 декабря пленум чкаловского райкома КПРФ постановил исключить депутата заксобрания из рядов КПРФ с формулировкой "за антипартийную деятельность".

"Данная деятельность выразилась в публичной поддержке кандидата в губернаторы Свердловской области, выдвинутого партией "Единая Россия", в голосовании в поддержку проекта областного бюджета, вопреки позиции фракции", - говорится на официальном портале коммунистов.

Тем не менее, указанное решение может быть обжаловано Вегнером в двухмесячный срок в комитет или контрольно-ревизионную комиссию регионального отделения КПРФ.

Руководитель районной ячейки Константин Акатьев подтвердил Накануне.RU решение партийцев, по его словам, в голосовании приняли участие четыре из пяти членов комитета, трое высказались за исключение, один - против. Сам же Вегнер на заседании присутствовал в качестве приглашенного.

Как сказал член фракции КПРФ в заксобрании Свердловской области Александр Ладыгин, его коллега около полугода не появлялся на заседаниях парламентской фракции.

"Он фактически отстранился от работы во фракции, на чем наша деятельность никак не отразится", - подчеркнул Ладыгин. По его словам, решение о выведении Вегнера из состава фракции коммунистов в ЗакСО должно быть принято на уровне бюро регионального отделения КПРФ.

Сам же депутат, оставшийся без партбилета, повторяет, что в душе он всегда был и остается коммунистом.

"Исключили, да, но у меня душа спокойна, - сказал Накануне.RU парламентарий. - Я для партии и своих избирателей сделал все, что мог. К сожалению, коммунистическая верхушка посчитала, что я работаю неправильно, делаю что-то не то. Например, я голосовал за бюджет, предложенный губернатором Евгением Куйвашевым, поскольку непринятие депутатами главного финансового документа означало бы для региона ежемесячное финансирование по схеме 1/12 от доходов предыдущего года. А как следствие - сокращение многих статей, в том числе на социальную сферу, развитие, ремонт, строительство школ и так далее".

Претензии со стороны теперь уже бывших однопартийцев в том, что он поддержал Куйвашева на выборах главы региона, Вегнер отверг.

"На выборах голосовали избиратели всей Свердловской области, вне зависимости от партийной принадлежности,- пояснил Накануне.RU депутат. - Куйвашев - единственный кандидат, устраивающий большинство, его, напомню, временно исполняющим обязанности губернатора еще до выборов назначил Владимир Путин".

В дальнейшем Вегнер не собирается обжаловать решение пленума местной ячейки КПРФ на региональном партийном уровне. Тем более, что депутатский мандат за ним остается на весь срок полномочий в качестве народного избранника.

"Приглашаю вас на первое в следующем году заседание Законодательного собрания, - сказал Вегнер. - Я тогда торжественно сниму перед началом заседанием флаг КПРФ, который стоит на моем рабочем месте, а взамен водружу флаг Свердловской области".

При этом ни в какую другую парламентскую фракцию депутат вступать не намерен, хотя подтвердил, что некоторые предложения в его адрес уже прозвучали.

Как отметил в беседе с корреспондентом Накануне.RU политолог, глава консалтинговой компании "Пирогов и партнеры" Александр Пирогов, "опальный коммунист" Вегнер не пропадет.

"Он яркий харизматик, и найдет место в любой другой партии, будь то "Единая Россия" или другая политическая организация, - считает эксперт. - Очевидно, что в свердловском стане КПРФ происходила внутрипартийная борьба, старших товарищей победила команда младокоммунистов. Теперь совершенно спокойно, без внутренней оппозиции, они смогут заниматься дальнейшим партийным развитием, которое сами видят. Это элементарная борьба внутри партии привела к логичному и ожидаемому исключению Вегнера, который, несмотря на свою приверженность коммунистической идеологии, не был скован партийной дисциплиной. Не следует забывать, что Вегнер как человек, инкорпорированный во властный лагерь, так или иначе будет выполнять задачи, поставленные перед ним руководством региона".