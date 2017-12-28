Победили младокоммунисты: Вегнер поднимает "нейтральный" флаг

в этот день
29.12.17
00:26
В Екб.02:26
Исследование: На фоне падения реальных доходов россияне залезли в долги
Студентов Тимирязевки допросили после пикетов в защиту увольняемых преподавателей
Общественники в Екатеринбурге представили новые аргументы против сноса телебашни
Главное
В Кремле ответили Порошенко: Осужденные в РФ украинцы не подлежат обмену по минским соглашениям

Тема дня
Криптовалютная лихорадка: итоги и будущее Криптовалюты, биткойн, токены, ICO – понятия, до последнего времени известные лишь узкому кругу, в 2017 г. вошли в обиход большинства россиян. Криптовалютная лихорадка, которую уже ставят в один ряд с тюльпановой, привела к тому, что по некоторым позициям "виртуальный" платежный рынок обошел реальный. И все несмотря на высокую рискованность подобных инвестиций и непредсказуемое поведение электронных денег.
28.12.2017
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 1


Александр Жилин: Перед терактом в Петербурге руководителям страны был послан месседж Взрыв в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге по счастливой случайности обошёлся без жертв. В общественном месте сработало взрывное устройство, начинённое поражающими элементами, но Следственный комитет возбудил дело по покушению на убийство.
28.12.2017
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Юрий Болдырев выступил с обращением к КПРФ
Съезд народно-патриотических сил "выдвинул" Болдырева в президенты. Грудинин отсутствовал из-за проверки в совхозе
Путин в Кремле встретился с российскими олигархами
Геннадий Зюганов предложил выдвинуть в президенты от КПРФ Павла Грудинина
КПРФ объявила о выдвижении Грудинина на выборы президента в 2018 году
Число жалеющих о распаде СССР россиян достигло максимума за восемь лет
Грудинин рекомендован президиумом ЦК КПРФ в качестве кандидата на президентские выборы
Набиуллина объяснила, почему россиянам кажется, что цены сильно растут
Голосование
Что Вы считаете главным событием 2017 года?

Выдвижение Путина на выборы президента

Олимпийский скандал

Дело Улюкаева

Рост биткоина

Успехи РФ в Сирии

Выдвижение Грудинина в президенты

Банковский кризис/отзыв лицензий

Подготовку к ЧМ-2018 по футболу

Референдум о независимости Каталонии

Вступление в должность Трампа, санкции против РФ

Год экологии в России


Результаты 105

Победили младокоммунисты: Вегнер поднимает "нейтральный" флаг
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Вячеслав Вегнер, КПРФ (2017) | Фото: Накануне.RU

Исключенный из КПРФ депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер останется беспартийным депутатом. Об этом он заявил Накануне.RU.
Читайте также:

Прошедший 27 декабря пленум чкаловского райкома КПРФ постановил исключить депутата заксобрания из рядов КПРФ с формулировкой "за антипартийную деятельность".

"Данная деятельность выразилась в публичной поддержке кандидата в губернаторы Свердловской области, выдвинутого партией "Единая Россия", в голосовании в поддержку проекта областного бюджета, вопреки позиции фракции", - говорится на официальном портале коммунистов.

Тем не менее, указанное решение может быть обжаловано Вегнером в двухмесячный срок в комитет или контрольно-ревизионную комиссию регионального отделения КПРФ.

Руководитель районной ячейки Константин Акатьев подтвердил Накануне.RU решение партийцев, по его словам, в голосовании приняли участие четыре из пяти членов комитета, трое высказались за исключение, один - против. Сам же Вегнер на заседании присутствовал в качестве приглашенного.

Как сказал член фракции КПРФ в заксобрании Свердловской области Александр Ладыгин, его коллега около полугода не появлялся на заседаниях парламентской фракции.

"Он фактически отстранился от работы во фракции, на чем наша деятельность никак не отразится", - подчеркнул Ладыгин. По его словам, решение о выведении Вегнера из состава фракции коммунистов в ЗакСО должно быть принято на уровне бюро регионального отделения КПРФ.

Сам же депутат, оставшийся без партбилета, повторяет, что в душе он всегда был и остается коммунистом.

"Исключили, да, но у меня душа спокойна, - сказал Накануне.RU парламентарий. - Я для партии и своих избирателей сделал все, что мог. К сожалению, коммунистическая верхушка посчитала, что я работаю неправильно, делаю что-то не то. Например, я голосовал за бюджет, предложенный губернатором Евгением Куйвашевым, поскольку непринятие депутатами главного финансового документа означало бы для региона ежемесячное финансирование по схеме 1/12 от доходов предыдущего года. А как следствие - сокращение многих статей, в том числе на социальную сферу, развитие, ремонт, строительство школ и так далее".

Претензии со стороны теперь уже бывших однопартийцев в том, что он поддержал Куйвашева на выборах главы региона, Вегнер отверг.

"На выборах голосовали избиратели всей Свердловской области, вне зависимости от партийной принадлежности,- пояснил Накануне.RU депутат. - Куйвашев - единственный кандидат, устраивающий большинство, его, напомню, временно исполняющим обязанности губернатора еще до выборов назначил Владимир Путин".

В дальнейшем Вегнер не собирается обжаловать решение пленума местной ячейки КПРФ на региональном партийном уровне. Тем более, что депутатский мандат за ним остается на весь срок полномочий в качестве народного избранника.

"Приглашаю вас на первое в следующем году заседание Законодательного собрания, - сказал Вегнер. - Я тогда торжественно сниму перед началом заседанием флаг КПРФ, который стоит на моем рабочем месте, а взамен водружу флаг Свердловской области".

При этом ни в какую другую парламентскую фракцию депутат вступать не намерен, хотя подтвердил, что некоторые предложения в его адрес уже прозвучали.

Как отметил в беседе с корреспондентом Накануне.RU политолог, глава консалтинговой компании "Пирогов и партнеры" Александр Пирогов, "опальный коммунист" Вегнер не пропадет.

"Он яркий харизматик, и найдет место в любой другой партии, будь то "Единая Россия" или другая политическая организация, - считает эксперт. - Очевидно, что в свердловском стане КПРФ происходила внутрипартийная борьба, старших товарищей победила команда младокоммунистов. Теперь совершенно спокойно, без внутренней оппозиции, они смогут заниматься дальнейшим партийным развитием, которое сами видят. Это элементарная борьба внутри партии привела к логичному и ожидаемому исключению Вегнера, который, несмотря на свою приверженность коммунистической идеологии, не был скован партийной дисциплиной. Не следует забывать, что Вегнер как человек, инкорпорированный во властный лагерь, так или иначе будет выполнять задачи, поставленные перед ним руководством региона".

Другие новости по темам: КПРФ, Вячеслав Вегнер, исключение из партии
28.12.2017 13:48 Мск | Андрей Яловец
15:48 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 28.12.2017 08:27 Мск
"Я ничего не потерял", - Вегнер о своем исключении из КПРФ

Ранее 27.12.2017 18:50 Мск
Депутат ЗакСо Свердловской области Вегнер исключён из КПРФ

Ранее 13.10.2017 09:14 Мск
"Была товарищеская критика": депутата ЗакСО Вячеслава Вегнера вызвали в горком КПРФ

Ранее 09.10.2017 09:19 Мск
Свердловский коммунист Вегнер готов расстаться с партбилетом из-за голосования за Куйвашева








Добавить комментарий:

Победили младокоммунисты: Вегнер поднимает "нейтральный" флаг
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров


Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+