В Вильявисенсио взорвался заминированный автомобиль

В центре Вильявисенсио (Колумбия), недалеко от площади Лос-Либертадорес, взорвался заминированный автомобиль. Он стоял в 10-15 метрах от здания администрации губернатора департамента Мета. По данным Noticias Caracol (со ссылкой на пожарных), пострадали не менее 19 человек. Ресторан El Saman рядом полностью разрушен. Полиция оцепила место взрыва и перекрыла часть центра города, пишет РБК.

Губернатор Меты Рафаэла Кортес осудила нападение и пообещала наказать виновных. Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья подтвердил ЧП, ждет отчетов и заявил, что силовики дадут жесткий ответ; переговоры с "наркотеррористами" исключены.

Кроме того, в селе Кулунда (Алтай) в многоквартирном доме на улице Механизаторская взорвался газ - из‑за этого обрушились четвертый и пятый этажи в двух подъездах