Трамп распорядился казнить осужденных быстрее

Президент США Дональд Трамп распорядился ускорить исполнение смертных приговоров, вынесенных федеральными судами. Он заявил, что минюст США должен добиваться смертной казни для лиц, признанных виновными в убийстве или изнасиловании несовершеннолетних.

Распоряжение последовало за решением губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома заменить смертные приговоры 548 заключенным на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Ньюсом выступает против смертной казни, Трамп раскритиковал его за это решение. При этом Ньюсом признал, что его решение противоречит позиции избирателей, которые выступают за смертную казнь. Но он убежден, что "убийство, санкционированное государством, не совместимо с ценностями Калифорнии", притом что он активно поддерживает аборты. Сам Ньюсом в конце года уходит с поста губернатора, но подумывает выдвигаться на президентских выборах 2028 года.

В либеральной Калифорнии содержится больше всего в США приговоренных к смертной казни — около четверти, хотя население штата составляет лишь 12% от населения США.

В августе впервые за 16 лет в США казнили троих приговоренных к смерти. Это произошло в Алабаме, Оклахоме и Теннесси - "глубоко красных", то есть прореспубликанских штатах. При этом в Теннеси казнь сорвалась, но смертный приговор продолжает действовать. Будет ли он снова приведен в исполнение — неизвестно.