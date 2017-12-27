У ТОСЭР "Чусовой" появятся два новых резидента

До конца года у Чусового появятся еще два резидента: "Фабио-Рус" и "Стройсервис", сообщает "Новый компаньон" со ссылкой на главу Чусовского района Сергея Белова.

25 декабря запросы предприятий были рассмотрены. Принято положительное решение о заключении соглашений.

"Фабио-Рус" — русско-турецкое предприятие. Занимается производством пневмоподушек для нужд автомобильной промышленности. "Стройсервис" специализируется на отделочных работах.

Как ранее сообщало Накануне.RU, ранее в федеральный реестр резидентов ТОРа включена компания "Белый камень", которая планирует реализовать в Прикамье инвестиционный проект по увеличению объемов добычи известкового щебня до 720 тыс. т в год и "Чусовской завод по восстановлению труб".

Напомним, статус ТОСЭР Чусовой получил 23 марта 2017 года. Этот статус дает возможность бизнесу, создающему в Чусовом новые рабочие места, получить налоговые льготы и сниженные в несколько раз тарифы страховых взносов. Для Пермского края статус ТОРа - возможность повысить инвестиционную привлекательность региона и конкурентоспособность по отношению к другим регионам страны.