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Политика Приволжский ФО Пермский край

Прикамские депутаты разрешили резидентам ТОСЭР арендовать участки без торгов

Депутаты Пермского края на сегодняшнем заседании разрешили резидентам территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), создаваемых на территории моногородов Прикамья, получать земельные участки в аренду без проведения торгов, передает корреспондент Накануне.RU.

С докладом перед парламентариями выступил министр территориального развития Пермского края Роман Кокшаров. Он сообщил, что законопроект разработан в целях повышения инвестиционной привлекательности ТОСЭРов.

Напомним, в Пермском крае в настоящий момент только один муниципалитет имеет статус территории опережающего развития. 23 марта прошлого года этот статус получил Чусовой. По словам Романа Кокшарова, на сегодняшний день в Чусовом работают восемь резидентов. В рамках реализации инвестиционных проектов они создали 247 новых рабочих мест.

ТОСЭР - это специальные экономические зоны, создающиеся на принципах дерегулирования и масштабного налогового стимулирования, ориентированные на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Для резидентов установлены минимальные объемы капитальных вложений – не менее 5 млн руб., и минимальное количество новых постоянных рабочих мест - не менее 20 - в течение первого года после включения юридического лица в реестр резидентов ТОСЭР.

В минтерразвития Пермского края отмечают, статус ТОСЭР дает возможность бизнесу, создающему в моногороде новые рабочие места, стать резидентом и получить налоговые льготы и сниженные в несколько раз тарифы страховых взносов.

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Прикамские депутаты разрешили резидентам ТОСЭР арендовать участки без торгов

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Теги: ТОСЭР, резидент, Чусовой, рабочие места, земельные участки



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