МВД: Установлены личности нарушителей российско-финской границы

Полиция разыскивает нарушителей, скрывшихся от таможенного досмотра в Выборгском районе Ленинградской области.

"В полицию поступило сообщение от сотрудников таможенной службы о том, что в 2.40 водитель автомобиля совместно с пассажиром вытолкнули из машины сотрудника таможни, осуществлявшего внутри автомобиля проверку, после чего, сбив шлагбаум, скрылись", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Спустя некоторое время их автомобиль был обнаружен брошенным в поселке Торфяновка. Личности нарушителей установлены. В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают их местонахождение.

Как сообщалось ранее, неизвестные на микроавтобусе прорвались через пограничный пункт пропуска Торфяновка на границе России и Финляндии. В ходе конфликта пострадал сотрудник таможни, он не получил серьезных ранений