Губернатор Тюменской области улетел в Москву на заседание Госсовета, которое проведет Путин

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев сегодня примет участие в заседании Госсовета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов, которое пройдет в Москве под председательством президента РФ Владимира Путина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального правительства.

На заседании будут представлены предложения в сфере улучшения инвестиционного климата. Отдельным блоком будут рассмотрены результаты внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса. С основным докладом выступит глава Новгородской области Андрей Никитин.

Отметим, что в 2017 г. Тюменская область подтвердила свои позиции региона-лидера в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата и вошла в число восьми субъектов РФ лидеров рейтинга АСИ. Эксперты отметили достижения региона в привлечении инвестиций, создании условий для бизнеса, эффективности управления, особенно по взаимодействию с муниципалитетами.

"В партнерстве с АСИ мы работаем над проектами на уровне всей страны. Были проанализированы лучшие практики на территории Российской Федерации, разработано 12 моделей по развитию инвестиционного климата. Они закреплены постановлением правительства РФ, и сегодня видно как движется по "дорожной карте", внедряя эти модели, каждый субъект России", - прокомментировал губернатор Владимир Якушев полученные результаты на Петербургском международном экономическом форуме.