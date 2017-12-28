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Владимир Путин отметил Тюменскую область как регион-лидер по росту инвестиций
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Заседание Госсовета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов, Владимир Путин (2017) | Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета в Москве по вопросам повышения инвестиционной привлекательности отметил Тюменскую область, как регион лидер, задающий высокие стандарты в инвестиционной сфере, передает корреспондент Накануне.RU.
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Заседание Госсовета прошло 27 декабря в Москве. Участие в нем принял губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Открывая заседание президент подчеркнул, что наращивание инвестиций, предпринимательской активности – экономическая задача, основа экономического роста и укрепления доходной налоговой базы регионов, а также задача политическая, потому что именно это создает реальные ресурсы, увеличивает ресурсы для развития здравоохранения, образования, социальной сферы в целом, для реализации программ благоустройства и улучшения городской среды, реализации экологических проектов.

Заседание Госсовета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов(2017)|Фото: kremlin.ru

"Отмечу, что многое в инвестиционной динамике зависит от региональных управленческих команд. Так, на фоне кризиса объем капиталовложений за последние три года в целом по стране несколько сократился, а именно – на 7,9%. При этом в 21 регионе, напротив, зафиксирован рост инвестиций в основной капитал", - заявил глава государства.

Заседание Госсовета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов(2017)|Фото: kremlin.ru

В числе регионов-лидеров Владимир Путин выделил Тюменскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Также глава государства напомнил, что в январе текущего года на основе наиболее успешного регионального опыта в области инвестиций утверждены 12 целевых моделей, своего рода инструкции по упрощению ведения бизнеса с четкими, конкретными ориентирами. Глава государства попросил губернаторов рассказать, как продвигается работа по внедрению целевых моделей и с какими трудностями приходится сталкиваться на практике.

Заседание Госсовета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов(2017)|Фото: kremlin.ru

С основным докладом на заседании выступил глава Новгородской области Андрей Никитин. В своем выступлении он остановился на проблемах, препятствующих созданию нормальных условий для бизнеса. К таким проблемам Никитин отнес увеличение административной нагрузки на бизнес, отсутствие нормального территориального планирования и землепользования. Докладчик предложил актуализировать документы территориального планирования на основе единой методики и нормативной базы. И оцифровать услуги в сфере градостроительной деятельности и разместить их на соответствующих региональных информационных системах.

"Таким образом, вся информация будет доступна гражданам, предпринимателям, инвесторам. Считаем, что решение о внедрении таких документов, цифровых документов в сфере территориального планирования и градостроительной деятельности надо принять на региональном уровне и в то же самое время осуществить как отдельный проект в рамках программы "Цифровая экономика". Лучшие практики здесь тоже есть. Безусловно, это практика Московской, Тюменской областей", - отметил Андрей Никитин.

Заседание Госсовета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов(2017)|Фото: kremlin.ru

Также в своем выступлении глава Новгородской области остановился на проблеме нелегальных предпринимателей, которые мешают развитию конкуренции в бизнесе и механизмах поддержки инвестиционных проектов в субъектах РФ – регионам даны широкие полномочия по налоговым льготам, но никто не знает, насколько помогает бизнесу та или иная преференция. Для решения проблем Андрей Никитин предложил создать центр мониторинга и устранения нормативных и регуляторных ограничений на базе Минэкономразвития с участием координационной структуры на уровне Правительства Российской Федерации.

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28.12.2017 08:51 Мск | Тюмень | Ксения Теплякова
10:51 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.12.2017 11:26 Мск
Губернатор Тюменской области улетел в Москву на заседание Госсовета, которое проведет Путин








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Владимир Путин отметил Тюменскую область как регион-лидер по росту инвестиций
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