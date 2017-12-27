Вашингтон расширил санкции против КНДР

Вашингтон расширил санкции против Северной Кореи (КНДР).

Как сообщает РБК со ссылкой на сайт Минфина США, санкционный список пополнили заместитель руководителя отдела военной промышленности Ким Чен Сик и первый замруководителя отдела Центрального комитета правящей в стране Трудовой партии Кореи Ли Пхён Чхоль.

Отмечается, что Сик является ключевой фигурой в развитии баллистических программ КНДР, в том числе переводе ракет с жидкого топлива на твёрдое. В свою очередь, Чхоль​ играет ключевую роль в разработке программ межконтинентальных баллистических ракет. Согласно принятому документу, им запрещён въезд в США, также констатируется запрет возможных активов фигурантов на американской территории.

Напомним, 22 декабря Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведённое в стране 29 ноября испытание баллистической ракеты. Документ предусматривает новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие санкции, касающиеся импорта в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных северокорейских экспортных товаров.

Кроме того, как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что на корейском севере создан новый спутник "Кванменсон-5" ("Яркая звезда"), запуск которого, по данным СМИ, Пхеньян готовится осуществить. В то же время, представитель Объединённого комитета начальников штабов Воружённых сил Южной Кореи заявил, что в "настоящий момент не наблюдается ничего необычного".