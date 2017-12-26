СМИ: КНДР занята подготовкой к запуску нового спутника

По данным разведки, КНДР создала новый спутник, сообщает южнокорейская газета "Чунан Ильбо".

По данным издания, спутник назвали "Кванменсон-5" ("Яркая звезда"). Как передает "Интерфакс", на спутнике будет установлены телекамеры и телекоммуникационное оборудование.

По данным СМИ, КНДР готовится осуществить запуск. В то же время, представитель Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи заявил, что в "настоящий момент не наблюдается ничего необычного".

Предыдущий запуск спутника "Кванменсон-4" с одноименной ракетой-носителем состоялся 7 февраля 2016 года с космодрома Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, после чего ситуация на Корейском полуострове резко обострилась.

Ранее сообщалось, что США планируют нанести удар по стартовым площадкам КНДР, на которых Пхеньян проводит ракетные испытания.