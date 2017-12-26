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26.12.2017
экономика  |  добавить комментарий
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"Поеду куда угодно. Меня можно щупать, сколько хотите". Как коммунисты выдвигали Павла Грудинина Выдвижение кандидатуры директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на выборы президента России взорвало медиа и соцсети. Отвыкшая от серьезного внимания федеральной прессы КПРФ получила полный аншлаг на своем съезде. Коммунисты сделали "ход конем" и "оседлали" повестку. Вопрос в том, сумеют ли "красные" развить успех и конвертировать сочувствие левой идее в народе в реальные проценты и голоса. О том, как происходило выдвижение Павла Грудинина, которое Накануне.RU прогнозировало еще 14 ноября, читайте в нашем материале.
24.12.2017
от издателя  |  комментариев: 11


Мнение злопыхателей оказалось опровергнуто. Для нас Сирия не стала "вторым Афганистаном" Было опровергнуто мнение злопыхателей о том, что это окажется для нас "вторым Афганистаном". Конечно, мы скорбим о наших героях, погибших в Сирии, но все же максимальный результат был достигнут с минимальными жертвами. Москва модерирует мирный процесс в Сирии, в полную мощность заработал Астанинский формат. Россия возвращается на Ближний восток.
26.12.2017
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Арбитраж Башкортостана утвердил мировое соглашение "Роснефти" и "Системы"
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(2005) | Фото: Mikhail Metzel/AP

Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение между компаниями "Роснефть", "Башнефть", правительством республики и АФК "Система" в споре о реорганизации "Башнефти".
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Напомним, как сообщало Накануне.RU, нефтяные компании подали иск в арбитраж Республики Башкортостан к АФК "Система" и компании "Система-Инвест" о возмещении убытков в размере 131,6 млрд рублей. "Роснефть" ссылалась на выводы суда первой инстанции о том, что "Система" с помощью различных схем, в том числе и в форме незаконной выплаты беспрецедентных по размеру дивидендов в свою пользу, выводила средства из "Башнефти".

АФК "Система" подала ответный иск к компаниям, требуя возмещения ущерба в размере 330,4 млрд руб.

22 декабря совет директоров "Башнефти" согласовал условия мирового соглашения с АФК "Система" и АО "Система-Инвест". Накануне перед этим состоялась встреча председателей нефтяных компаний с президентом РФ Владимиром Путиным.

По информации ТАСС, АФК "Система", исходя из соглашения, обязуется выплатить "Башнефти" 80 млрд рублей, а "Система-Инвест" — 20 млрд руб.

"В течение одного рабочего дня со дня подписания настоящего мирового соглашения стороны составят и передадут службе судебных приставов совместное заявление о снятии ограничений, установленных в целях обеспечения [иска]", — передаёт агентство слова судьи арбитража Республики Башкортостан Ирины Нурисламовой.

По словам представителя "Роснефти", сказанным РБК, "Система", по условиям мирового соглашения, приняла на себя также обязательство по урегулированию споров по искам своих миноритарных акционеров к госкомпании.

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26.12.2017 21:20 Мск | Уфа | информационная служба Накануне.RU
23:20 Екб


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Арбитраж Башкортостана утвердил мировое соглашение "Роснефти" и "Системы"
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