Арбитраж Башкортостана утвердил мировое соглашение "Роснефти" и "Системы"

Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение между компаниями "Роснефть", "Башнефть", правительством республики и АФК "Система" в споре о реорганизации "Башнефти".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, нефтяные компании подали иск в арбитраж Республики Башкортостан к АФК "Система" и компании "Система-Инвест" о возмещении убытков в размере 131,6 млрд рублей. "Роснефть" ссылалась на выводы суда первой инстанции о том, что "Система" с помощью различных схем, в том числе и в форме незаконной выплаты беспрецедентных по размеру дивидендов в свою пользу, выводила средства из "Башнефти".

АФК "Система" подала ответный иск к компаниям, требуя возмещения ущерба в размере 330,4 млрд руб.

22 декабря совет директоров "Башнефти" согласовал условия мирового соглашения с АФК "Система" и АО "Система-Инвест". Накануне перед этим состоялась встреча председателей нефтяных компаний с президентом РФ Владимиром Путиным.

По информации ТАСС, АФК "Система", исходя из соглашения, обязуется выплатить "Башнефти" 80 млрд рублей, а "Система-Инвест" — 20 млрд руб.



"В течение одного рабочего дня со дня подписания настоящего мирового соглашения стороны составят и передадут службе судебных приставов совместное заявление о снятии ограничений, установленных в целях обеспечения [иска]", — передаёт агентство слова судьи арбитража Республики Башкортостан Ирины Нурисламовой.

По словам представителя "Роснефти", сказанным РБК, "Система", по условиям мирового соглашения, приняла на себя также обязательство по урегулированию споров по искам своих миноритарных акционеров к госкомпании.