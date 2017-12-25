Песков рассказал о роли Путина в решении спора между "Роснефтью" и "Системой"

Роль президента Владимира Путина в примирении "Роснефти" и АФК "Система" заключалась лишь в том, что он "выразил свою точку зрения" о необходимости заключения мирового соглашения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отрицательно ответил на вопрос, участвовал ли Путин в этих переговорах. "Как вы понимаете, президент не участвовал в переговорах, было сделано заявление, кто участвовал в качестве посредников, кто помогал осуществлению контактов, но это был не президент", - приводит слова Пескова "Интерфакс".

Вместе с тем на вопрос, была ли роль президента в том, что стороны подтолкнули к нахождению приемлемого решения, пресс-секретарь главы государства сказал: "Если считать выраженную им точку зрения, то, да, была".

Отметим, что мировое соглашение нефтяных компаний с АФК "Система" достигнуто после встречи их председателей с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 21 декабря. Ранее Песков отказался комментировать, состоялся ли в итоге диалог двух топ-менеджеров.