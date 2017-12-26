"Яблочники" начали сбор подписей за Явлинского в Челябинске

Представители регионального отделения партии "Яблоко" приглашают челябинцев поучаствовать в сборе подписей в поддержку выдвижения кандидата в президенты Григория Явлинского. Сборщиков ищут по объявлению, передает корреспондент Накануне.RU.

В региональном офисе объяснили, что кампания по сбору практически началась, идет активное привлечение сотрудников-сборщиков. За каждую правильно оформленную анкету сборщикам сулят по 100 руб.

"Записываться на работу нужно заранее, так как штаб у нас не резиновый", - пояснила девушка-оператор по телефону. По ее словам, "яблочникам" в Челябинской области необходимо собрать всего 2,5 тыс. подписей, как и любом другом регионе страны.

Кампания по выдвижению кандидатов в президенты России началась официально 18 декабря, с 19 по 24 декабря в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) приняли документы у более чем десятка желающих зарегистрироваться кандидатом. Как минимум троим претендентам уже ЦИК мотивированно отказал.