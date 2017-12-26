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В президенты выдвинется до шести кандидатов. Главную интригу создала КПРФ Все выходные политики, журналисты, блогеры, строители, идеологически подкованные и совсем без внятной политической окраски, судимые и уже отбывшие наказание, мужчины и женщины подавали документы. И это при том, что главный и единственно имеющий шанс на успех кандидат в это самое время играет у стен Кремля в хоккей, делает не слишком громкие заявления на съезде правящей партии и вообще не торопится ни с выдвижением, ни с вступлением в избирательную кампанию.
25.12.2017
политика  |  комментариев: 3
Аналитика
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"Поеду куда угодно. Меня можно щупать, сколько хотите". Как коммунисты выдвигали Павла Грудинина Выдвижение кандидатуры директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на выборы президента России взорвало медиа и соцсети. Отвыкшая от серьезного внимания федеральной прессы КПРФ получила полный аншлаг на своем съезде. Коммунисты сделали "ход конем" и "оседлали" повестку. Вопрос в том, сумеют ли "красные" развить успех и конвертировать сочувствие левой идее в народе в реальные проценты и голоса. О том, как происходило выдвижение Павла Грудинина, которое Накануне.RU прогнозировало еще 14 ноября, читайте в нашем материале.
24.12.2017
от издателя  |  комментариев: 10


Мнение злопыхателей оказалось опровергнуто. Для нас Сирия не стала "вторым Афганистаном" Было опровергнуто мнение злопыхателей о том, что это окажется для нас "вторым Афганистаном". Конечно, мы скорбим о наших героях, погибших в Сирии, но все же максимальный результат был достигнут с минимальными жертвами. Москва модерирует мирный процесс в Сирии, в полную мощность заработал Астанинский формат. Россия возвращается на Ближний восток.
26.12.2017
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"Яблочники" начали сбор подписей за Явлинского в Челябинске
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сбор подписей за Явлинского, Яблоко, объявление, Челябинск (2017) | Фото: Накануне.RU

Представители регионального отделения партии "Яблоко" приглашают челябинцев поучаствовать в сборе подписей в поддержку выдвижения кандидата в президенты Григория Явлинского. Сборщиков ищут по объявлению, передает корреспондент Накануне.RU.
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В региональном офисе объяснили, что кампания по сбору практически началась, идет активное привлечение сотрудников-сборщиков. За каждую правильно оформленную анкету сборщикам сулят по 100 руб.

"Записываться на работу нужно заранее, так как штаб у нас не резиновый", - пояснила девушка-оператор по телефону. По ее словам, "яблочникам" в Челябинской области необходимо собрать всего 2,5 тыс. подписей, как и любом другом регионе страны.

сбор подписей за Явлинского, Яблоко, объявление, Челябинск(2017)|Фото: Накануне.RU

Кампания по выдвижению кандидатов в президенты России началась официально 18 декабря, с 19 по 24 декабря в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) приняли документы у более чем десятка желающих зарегистрироваться кандидатом. Как минимум троим претендентам уже ЦИК мотивированно отказал.

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26.12.2017 11:26 Мск | Челябинск | Денис Лузин
13:26 Екб


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"Яблочники" начали сбор подписей за Явлинского в Челябинске
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