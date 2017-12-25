ЦИК отказал Навальному в регистрации в качестве кандидата на выборы президента

Центральная избирательная комиссия РФ отказала в регистрации инициативной группы в поддержку самовыдвижения Алексея Навального на выборы президента РФ в 2018 году из-за судимости. Такое решение принято большинством голосов на заседании ЦИК в понедельник, передает "Интерфакс".

Выступая на заседании ЦИК, Навальный заявил, что имеет право идти на выборы, сославшись на решения ЕСПЧ. По мнению оппозиционера, решение ЦИК может исключить "миллионы людей" из предстоящих выборов.

Навальный намерен обжаловать решение Центризбиркома в Конституционном суде.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, помимо осужденного оппозиционера, за последние дни документы в ЦИК представили председатель партии "Женский диалог" Елена Семерикова, лидер "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин, председатель ЦК "Коммунистическая партия "Коммунисты России" Максим Сурайкин, ранее в комиссию поступили бумаги от лидера ЛДПР Владимира Жириновского, лидера "Партии роста" Бориса Титова, лидера "Яблока" Григория Явлинского, представителя партии "Российский объединенный трудовой фронт" Натальи Лисицыной. Как частные лица принесли в ЦИК документы на выдвижение разорившийся и осужденный строитель Сергей Полонский и журналист-расследователь, также отбывший наказание, Олег Лурье.