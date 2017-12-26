Вблизи Ефремовского месторождения разбились два человека

В Сургутском районе произошла смертельная авария: погибли два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной полиции.

Трагедия случилась около 15.25 25 декабря на 49 км автодороги Ефремовского месторождения в Сургутском районе. 56-летний водитель "УАЗ-390995" ехал со стороны Сургута в направлении села Угут. Он выехал на "встречку", где столкнулся с "УАЗ-390945", который вел 65-летний югорчанин.

Погибли водитель "УАЗ 390945" и его 55-летний пассажир. Пострадали 38-летний югорчанин из этой же машины, а также водитель и 29-летний пассажир "УАЗ 390995".