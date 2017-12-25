Дело главы "Тюменьсудокомплекта", который должен 170 сотрудникам 13 миллионов, ушло в суд

Дело главы "Тюменьсудокомплекта" готово к суду. Ему вменяют "зарплатный" долг в 13 млн руб. перед 170 сотрудниками, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

За время предварительного расследования директор заплатил 8 млн руб. Арестовано имущество – как лично главы, так и компании – на 7 млн руб.

Напомним, обвиняемый в марте – августе не полностью платил 170 сотрудникам зарплату. Накопился долг в 13 млн руб. Ради погашения долга пришлось встречаться с заместителем губернатора Тюменской области.