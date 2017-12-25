На Ямале за год компании вернули рабочим долг по зарплате в 716 миллионов

В Салехарде под председательством главы региона Дмитрия Кобылкина прошло заседание Антикризисного штаба по повышению устойчивости экономики региона. На нем обсудили долги по зарплате перед работниками различных предприятий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямала.

"За год на Ямале выплачены долги по зарплате в 716 млн руб. За счёт работы с дебиторами практически полностью погашен долг перед сотрудниками "Ямалстроя". Остаток заплатят в ближайшее время. Опыт показывает, что работа с дебиторами – самый быстрый и действенный механизм помощи предприятию. Здесь очень важно проконтролировать целевое использование поступивших средств", - сказал заместитель губернатора Дмитрий Артюхов.

Он уточнил, что за счёт активного участия мэрии Надыма вскоре будет закрыт долг перед сотрудниками "Севергазстроя". На заседание пригласили представителей компаний, у которых ранее были проблемы с оплатой труда подчиненных. В частности. "Ямалдобычи" и "Ямалстроя". Учредитель "Ямалдобычи" Виталий Фоминых пояснил, что большую часть долга вернут до нового года. Акционеры "Энергогазстроя" обязались решить проблемы до 23 февраля 2018 г.