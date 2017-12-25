Бюджет Екатеринбурга на следующий год окончательно примут на последнем заседании городской думы

Бюджет Екатеринбурга на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг. примут на последнем заседании городской думы. Этот вопрос включен в повестку. Само заседание состоится завтра, в 10.00, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в первом чтении бюджет столицы Среднего Урала приняли в начале декабря. Согласно принятому документу, доходы на 2018 год составят более 36,5 млрд руб., расходы - 37,4 млрд руб. Снижение дефицита в 2018 году планируется на уровне 4,7%, он составит 887 млн руб.

Добавим также, что ранее депутаты собирались во время рассмотрения бюджета на следующий год вернуться и к рассмотрению возможности строительства второй ветки метро, однако в повестке заседания такого вопроса нет. Информационного часа на предстоящем заседании также не запланировано.