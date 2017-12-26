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В президенты выдвинется до шести кандидатов. Главную интригу создала КПРФ Все выходные политики, журналисты, блогеры, строители, идеологически подкованные и совсем без внятной политической окраски, судимые и уже отбывшие наказание, мужчины и женщины подавали документы. И это при том, что главный и единственно имеющий шанс на успех кандидат в это самое время играет у стен Кремля в хоккей, делает не слишком громкие заявления на съезде правящей партии и вообще не торопится ни с выдвижением, ни с вступлением в избирательную кампанию.
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"Поеду куда угодно. Меня можно щупать, сколько хотите". Как коммунисты выдвигали Павла Грудинина Выдвижение кандидатуры директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на выборы президента России взорвало медиа и соцсети. Отвыкшая от серьезного внимания федеральной прессы КПРФ получила полный аншлаг на своем съезде. Коммунисты сделали "ход конем" и "оседлали" повестку. Вопрос в том, сумеют ли "красные" развить успех и конвертировать сочувствие левой идее в народе в реальные проценты и голоса. О том, как происходило выдвижение Павла Грудинина, которое Накануне.RU прогнозировало еще 14 ноября, читайте в нашем материале.
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Мнение злопыхателей оказалось опровергнуто. Для нас Сирия не стала "вторым Афганистаном" Было опровергнуто мнение злопыхателей о том, что это окажется для нас "вторым Афганистаном". Конечно, мы скорбим о наших героях, погибших в Сирии, но все же максимальный результат был достигнут с минимальными жертвами. Москва модерирует мирный процесс в Сирии, в полную мощность заработал Астанинский формат. Россия возвращается на Ближний восток.
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Депутаты ЕГД приняли окончательный бюджет Екатеринбурга: на программу развития метро выделят 100 миллионов рублей
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Екатеринбургская городская дума, гордума, Екатеринбург (2016) | Фото: tagilka.ru

Депутаты Екатеринбургской городской думы приняли бюджет Екатеринбурга на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в окончательном варианте. При этом, при обсуждении главного финансового документа города особое внимание народные избранники уделили вопросу проектирования второй ветки метро, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее народные избранники приняли бюджет в первом чтении. Сегодня, на последнем заседании гордумы, депутаты приняли главный финансовый документ города во втором и третьем чтениях. С докладом об основных показателях бюджета выступила начальник департамента финансов администрации Екатеринбурга Анна Турунцева. Она сообщила, что доходы городского бюджета в 2018 году составят 36,5 млрд руб., в 2019 - 34,6 млрд руб., в 2020 - 35,6 млрд руб. Расходы в 2018 году составят 37,4 млрд руб., в 2019 - 35,4 млрд руб., в 2020 - 36,3 млрд руб. Дефицит бюджета в 2018 году прогнозируется в размере 887 млн руб, в 2019 - 809 млн руб., в 2020 - 744 млн руб.

"Проект бюджета предусматривает выполнение всех социальных обязательств, взятых на себя городом", - отметила чиновник.

Как уточнила Анна Турунцева, порядка 20,5% структуры доходов в 2018 году составит налог на доход физлиц; 8,4% - земельный налог; 3,3% - единый налог на вмененный доход; 48% - субсидии и субвенции из вышестоящих бюджетов.

Что касается структуры расходов, то на образование в следующем году направят 18,4 млрд руб., на здравоохранение - 985 млн руб., на культуру - более 1 млрд руб., на ЖКХ - более 2 млрд руб., общегосударственные расходы составят - 2,7 млрд руб., на соцполитику направят 3,7 млрд руб., на охрану окружающей среды - 130 млн руб., на СМИ - 73 млн руб.

Отдельно начальник департамента финансов выделила расходы на подготовку к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. На эти цели выделят 1 млрд 78 млн руб.

"Бюджет во втором чтении не изменился. Распределение и основные параметры сохранены и во втором чтении", - отметила Анна Турунцева, отвечая на вопрос депутата Константина Киселева.

Народный избранник также поинтересовался, включены ли в бюджет расходы на проектирование второй ветки метро.

"Что касается метро, вопрос обсуждался на нескольких комиссиях. Прежде необходимо провести работы по изучению пассажиропотока, транспортной схемы и так далее. После изучения к этому вопросу вернемся дополнительно", - ответила Турунцева.

Депутат Владимир Крицкий уточнил, что строка "по метрополитену" в бюджете все-таки есть. Речь идет о программе развития метрополитена: на эти цели планируется выделить 100 млн руб.

"Они заложены на иные цели (не проектирование второй ветки, прим.), но это (наличие строки в бюджете) позволяет в случае необходимости и поступления средств из областного или федерального бюджета эту строчку расширять по финансированию. Моя точка зрения: мы обречены строить вторую ветку метрополитена", - сказал он.

Депутат Николай Косарев, в свою очередь, попросил при приеме бюджета "сделать расшифровку этой суммы с определением перечня работ и объемов работ по развитию и проектированию второй ветки метрополитена".

"Это очень важно, потому что текущих трат очень много и зачастую вместе с суетой средства уходят не туда. Есть совершенно четкое обоснование, зачем нужен метрополитен и для чего", - отметил народный избранник, добавив, что в настоящее время технологии строительства метро шагнули вперед и строительство подземки может обойтись "не в такие гигантские суммы", как озвучивались ранее, " а совершенно другие".

"Да, действительно, перераспределить с покупки вагонов метро на проектирование никто в программе не мешает", - согласился с коллегами Константин Киселев.

Напомним, ранее депутаты ЕГД подготовили обращение на имя главы администрации города Александра Якоба с просьбой включить в бюджет 2018 года и плановый период 2019 и 2020 годов средства на проектирование второй ветки метро в Екатеринбурге.

Депутат Олег Хабибуллин также задал вопрос о зарплатах учителей. Он рассказал, что ему поступают обращения от педагогов, у которых ставка 7 тыс. руб., а чтобы получать зарплату "как в "майских указах" президента, педагоги вынуждены брать несколько ставок и классное руководство.

"Ситуация очень нездоровая. Есть ли позитивная тенденция на ближайшие три года - увеличить зарплату?" - спросил Хабибуллин.

"Дорожная карта" исполняется. Что касается пересмотра ставок - это не наша компетенция. Мы с удовольствием примем участие в тех обсуждениях, которые будут, но пока я не приглашался на обсуждения изменений тарифной политики в образовании. Если они будут, мы обязательно примем участие. Пока нормативных документов мы не имеем. Обсуждения не было", - ответил на вопрос глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

А депутат Елена Дерягина, глава комиссии по образованию, уточнила, что вопросы по заработной плате были в прошлом году: "Оказывается, неправильно посчитали - пересчитали, правильно пришло".

Она также пояснила, что заработная плата педагогов формируется за счет областных средств: "Это областные деньги - субсидии. Сейчас из городского бюджета финансируется только допобразование".

Олег Хабибуллин также поинтересовался, будет ли в следующие три года обновляться городской транспорт. Как рассказал Александр Якоб, обновление транспорта запланировано. В частности, в настоящее время городские власти , по его словам, находятся в стадии переговоров по обновлению вагонов метрополитена. Контракт планируется заключить в следующем году, а к 2020 году поменять 56 вагонов метро.

Что касается автобусов, то в настоящее время, как уточнил Якоб, приобретено достаточное количество. В 2018 году планируется приобрести три "пробных" трамвайных вагона - у чехов.

"Посмотрим по параметрам: цена, качество, эксплуатационные характеристики", - пояснил сити-менеджер.

Он также отметил, что обновления требует и троллейбусный парк. Здесь, по словам Якоба, существует несколько вариантов: электробусы и троллейбусы с автономным ходом до 20 км с аккумуляторным блоком, который производится в Свердловской области.

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26.12.2017 09:05 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:05 Екб


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Депутаты ЕГД приняли окончательный бюджет Екатеринбурга: на программу развития метро выделят 100 миллионов рублей
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