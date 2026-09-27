Тело хоккейного тренера, погибшего от нападения медведя в Туве, передали близким

Тело хоккейного тренера Александра Кузьменко, находившегося на отдыхе в Туве и погибшего от нападения медведя, передали близким, сообщает ТАСС.

"Тело передано близким погибшего", - сказал собеседник.

На прошлой неделе в Туве зафиксирован первый случай смерти после нападения медведя. Хоккейный тренер Кузьменко приехал на рыбалку в Туву из Москвы вместе с группой туристов. По предварительной версии, медведь напал днем. Мужчина был госпитализирован и умер в больнице. Заведено уголовное дело.