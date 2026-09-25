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Фото: Накануне.RU

Силуанов: Прожиточный минимум и МРОТ вырастут в 2027-ом на 6,8%

Министр финансов России Антон Силуанов на заседании Правительства высказался о показателях прожиточного минимума и МРОТ в 2027 г.

Прожиточный минимум в следующем году возрастёт на 6,8% и составит 20 тыс. 227 руб. Величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2027 г. вырастет также на 6,8% и будет равна 28 тыс. 935 руб., сообщает пресс-служба кабмина.

Напомним, регионы России могут установить на своей территории МРОТ выше федерального. Например, в Москве в 2026 г. он достиг 39 тыс. 730 рублей, в Санкт-Петербурге — 31 тыс. 250 рублей. Однако жители мегаполисов считают такие суммы недостаточными. Жители Екатеринбурга считают, что ежемесячный уровень МРОТ в среднем должен составлять 56,6 тыс. руб. Уральская столица оказалась не самой жадной и заняла шестое место среди городов России.

Опрос проводился компанией SuperJob среди представителей экономически активного населения мегаполисов. В нём приняли участие совершеннолетние жители 37 городов с населением от 500 человек. Исследования проводились с 3 августа по 4 сентября 2026 г. после новости об установлении минимального размера оплаты труда по стране на уровне 27 тыс. 93 руб.

Теги: МРОТ, прожиточный минимум


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