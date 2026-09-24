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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Кравцов заявил об уменьшении числа двоечников

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что число школьников с неудовлетворительными оценками в стране сокращается, а результаты ЕГЭ улучшаются.
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"Мы видим рост качества и профессионального образования, и рост результатов ЕГЭ, мы видим уменьшение ребят, которые получают двойки", - сказал он в интервью в программе "Поздняков" на канале НТВ.

Кравцов не привел конкретных цифр о "росте качества" или "росте результатов ЕГЭ", которые, на самом деле, принципиально не меняются год от года. Однако он ежегодно приводит это в качестве доказательства эффективности системы образования.

Как пишет "Наука и университеты", почти все эксперты подчеркивают, что высокие результаты ЕГЭ чаще всего обеспечивают не школы, а репетиторы, без которых получить высокий балл крайне сложно. И позитивная динамика среднего балла по ЕГЭ обычно обусловлена упрощением контрольно-измерительных материалов, то есть заданий, а также подкруткой оценочной шкалы.

"Одним словом, оценивать качество школьного образования по результатам ЕГЭ принципиально неверно. Но министр не устает это повторять как заклинание", - отмечает канал.

Теги: кравцов, егэ, школа, образование


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