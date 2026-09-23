В мэрии Екатеринбурга рассказали, когда начнется обновление сквера Бориса Рыжего

В администрации Екатеринбурга рассказали, когда начнутся работы по обновлению сквера Бориса Рыжего.

Вопрос был поднят накануне на заседании Екатеринбургской городской думы. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕГД, депутат Дмитрий Сергин поинтересовался, когда начнутся работы по обновлению сквера имени уральского поэта. Несколько лет подряд в бюджете города сохраняется сумма на благоустройство этой территории.

Директор департамента благоустройства городской администрации Тамара Благодаткова пояснила, что разработанное при помощи спонсоров проектное решение готово. Ожидается, что работы начнутся уже в следующем году.

Напомним, в 2024 году скверу на Вторчермете официально присвоили имя Бориса Рыжего. Позже стало известно, что там установят памятник поэту. В 2025 году в мэрии объявили, как будет выглядеть монумент.