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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В мэрии Екатеринбурга рассказали, когда начнется обновление сквера Бориса Рыжего

В администрации Екатеринбурга рассказали, когда начнутся работы по обновлению сквера Бориса Рыжего.
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Вопрос был поднят накануне на заседании Екатеринбургской городской думы. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕГД, депутат Дмитрий Сергин поинтересовался, когда начнутся работы по обновлению сквера имени уральского поэта. Несколько лет подряд в бюджете города сохраняется сумма на благоустройство этой территории.

Директор департамента благоустройства городской администрации Тамара Благодаткова пояснила, что разработанное при помощи спонсоров проектное решение готово. Ожидается, что работы начнутся уже в следующем году.

Напомним, в 2024 году скверу на Вторчермете официально присвоили имя Бориса Рыжего. Позже стало известно, что там установят памятник поэту. В 2025 году в мэрии объявили, как будет выглядеть монумент.

Теги: сквер, Рыжий, благоустройство, Екатеринбург


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