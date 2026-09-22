Жителя Московской области осудили на 12 лет за финансирование ВСУ

Калужский областной суд приговорил 65-летнего жителя Московской области к 12 годам колонии, признав его виновным в финансировании ВСУ, его действия квалифицированы как госизмена, сообщает ТАСС.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Калужской области.

"24 февраля 2022 года, находясь на своей даче в Тарусском муниципальном округе Калужской области, виновный перевел денежную сумму на специальный счет в Национальном банке Украины, предназначенный на нужды Вооруженных сил Украины, тем самым профинансировав деятельность иностранного государства, направленную против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Отмечается, что он принял меры к заглаживанию причиненного вреда путем перевода денежных средств российским воинским частям.

Действия мужчины квалифицированы судом по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно суд назначил