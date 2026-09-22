Курица в России подорожала рекордно: годовой рост достиг 15,8%

Курица подорожала на 15,8% в годовом выражении, индейка - на 15,1%. Средняя цена курицы - 263,6 руб. за кг, индейки - 645 руб. Рост цен связан с увеличением затрат птицеводов на корма, логистику, топливо и зарплаты, пишет "Ъ".

По данным участников рынка, в сентябре закупочная цена тушки бройлера достигла 225 руб. за кг (+18% год к году), филе и бедра подорожали на 28%, окорока - на 20%. При этом торговые сети продают отдельные позиции курицы ниже закупочной цены - маржа на тушку "первой цены" составила минус 0,7%.

Эксперты считают, что рост цен не будет долгим: бройлер вырастает за 40-45 дней, поэтому производители могут быстро нарастить выпуск и сдержать подорожание. Рентабельность курятины восстанавливается - при достижении 18-20% стимул к повышению цен исчезнет.

Курица лидирует на мясном рынке: в первом полугодии 2026 года на нее пришлось 68% объема охлажденного и замороженного мяса (без полуфабрикатов). Продажи снизились на 3% к прошлому году, у индейки рост на 2% (доля - 4,6%).

Минсельхоз отмечает, что оптовые цены зависят от себестоимости и конъюнктуры рынка. Российские птицеводы полностью покрывают внутренний спрос: за январь-август 2026 года выпущено 4,4 млн тонн птицы в живом весе.