Число заболевших ОРВИ свердловчан выросло на 16,4% за неделю

Количество заражений ОРВИ в Свердловской области продолжает расти. Как сообщает пресс-службе регионального Роспотребнадзора, на прошлой неделе было зарегистрировано 33,2 тыс. случаев заболевания, что на 16,4% выше уровня предыдущей недели, но при этом ниже среднего многолетнего уровня на 23,4%.

Большая часть заболевших, а именно 65,6% - это дети. Среди возбудителей ОРВИ доминирует сезонный риновирус, а потому эпидемиологи призывают уральцев как можно скорее пройти вакцинацию против гриппа. Помимо этого, рекомендуется придерживаться мер неспецифической профилактики:

регулярно и тщательно мойте руки с мылом или обрабатывайте спиртосодержащим средством;

избегайте прикосновений к своему лицу;

не забывайте о дистанции в местах скопления людей;

соблюдайте меры предосторожности при уходе за больным членом семьи;

ведите здоровый образ жизни.

Свердловчан также просят оставаться дома при появлении любых признаков болезни и обращаться за медицинской помощью.

Напомним, что накануне в регионе открылась "горячая линия" по профилактике гриппа и ОРВИ, на которую можно обратиться по будням с 09.00 до 17.00 до 2 октября. Специалисты расскажут, где можно поставить прививку, как уберечь детей от простудных инфекций и других мерах профилактики инфекционных заболеваний.

В праздничные и выходные дни специалисты ответят на вопросы граждан по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43.