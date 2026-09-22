Число заболевших ОРВИ свердловчан выросло на 16,4% за неделю
Количество заражений ОРВИ в Свердловской области продолжает расти. Как сообщает пресс-службе регионального Роспотребнадзора, на прошлой неделе было зарегистрировано 33,2 тыс. случаев заболевания, что на 16,4% выше уровня предыдущей недели, но при этом ниже среднего многолетнего уровня на 23,4%.
Большая часть заболевших, а именно 65,6% - это дети. Среди возбудителей ОРВИ доминирует сезонный риновирус, а потому эпидемиологи призывают уральцев как можно скорее пройти вакцинацию против гриппа. Помимо этого, рекомендуется придерживаться мер неспецифической профилактики:
- регулярно и тщательно мойте руки с мылом или обрабатывайте спиртосодержащим средством;
- избегайте прикосновений к своему лицу;
- не забывайте о дистанции в местах скопления людей;
- соблюдайте меры предосторожности при уходе за больным членом семьи;
- ведите здоровый образ жизни.
Свердловчан также просят оставаться дома при появлении любых признаков болезни и обращаться за медицинской помощью.
Напомним, что накануне в регионе открылась "горячая линия" по профилактике гриппа и ОРВИ, на которую можно обратиться по будням с 09.00 до 17.00 до 2 октября. Специалисты расскажут, где можно поставить прививку, как уберечь детей от простудных инфекций и других мерах профилактики инфекционных заболеваний.
В праздничные и выходные дни специалисты ответят на вопросы граждан по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43.