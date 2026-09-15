"Атом" разрисовал пешеходный мост через Исеть в честь Международного фестиваля молодежи

В Екатеринбурге появился новый арт-объект площадью 200 кв.м. с символикой Международного фестиваля молодежи. В яркие цвета пешеходный мост через Исеть на Уктусе разрисовал строительных холдинг "Атом" в рамках благоустройства прилегающего участка набережной. Работы были завершены как раз к началу фестиваля, который проходит в уральской столице с 11 по 17 сентября.

"То, что городу доверяют принимать такие значимые мероприятия – большая честь и результат общей работы власти, бизнеса, горожан! Все вместе мы делаем Екатеринбург городом, которым искренне гордимся: комфортным и интересным для жизни, для учебы и работы, — отмечает глава строительного холдинга "Атом" Валерий Ананьев. — В качестве подарка горожанам мы благоустроили участок набережной Исети, посвятив ее Международному фестивалю молодежи. Пешеходный мост на этом участке получил яркую роспись и будет радовать прохожих, напоминая им о знаковом событии, объединившем в нашем городе молодежь из 191 страны!"

Помимо моста "Атом" обустроил рядом прогулочные и велосипедные дорожки, спроектированные так, чтобы их легко можно было чистить уборочной техникой. Тут же была установлена детская площадка с канатной дорогой, скалодромом и огромными качелями, амфитеатр, тротуар-пандус для маломобильных граждан и мам с колясками. Вместо аварийных деревьев посажены ивы, спирея, вейник, а также устроены посевные луга с цветущими растениями. Общая площадь благоустроенной территории составила 8,3 тыс. кв. метров, а протяженность набережной – 325 метров.

Все финансовые затраты компания взяла на себя. До этого "Атом" в рамках муниципального контракта благоустроил противоположный берег Исети, построил новую улицу Водоемную, а также пешеходный мост в районе ледовой арены "Айс". Благодаря этому оба берега реки на Уктусе объединены в единую, комфортную и современную зону для прогулок и отдыха горожан.