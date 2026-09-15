"Атом" разрисовал пешеходный мост через Исеть в честь Международного фестиваля молодежи

15 Сентября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зачем приезжали посланники Трампа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Политика
Фото: пресс-служба строительного холдинга &quot;Атом&quot;

"Атом" разрисовал пешеходный мост через Исеть в честь Международного фестиваля молодежи

В Екатеринбурге появился новый арт-объект площадью 200 кв.м. с символикой Международного фестиваля молодежи. В яркие цвета пешеходный мост через Исеть на Уктусе разрисовал строительных холдинг "Атом" в рамках благоустройства прилегающего участка набережной. Работы были завершены как раз к началу фестиваля, который проходит в уральской столице с 11 по 17 сентября.

Изображение символики Международного фестиваля молодежи на пешеходном мосту через Исеть в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба строительного холдинга "Атом"

"То, что городу доверяют принимать такие значимые мероприятия – большая честь и результат общей работы власти, бизнеса, горожан! Все вместе мы делаем Екатеринбург городом, которым искренне гордимся: комфортным и интересным для жизни, для учебы и работы, — отмечает глава строительного холдинга "Атом" Валерий Ананьев. — В качестве подарка горожанам мы благоустроили участок набережной Исети, посвятив ее Международному фестивалю молодежи. Пешеходный мост на этом участке получил яркую роспись и будет радовать прохожих, напоминая им о знаковом событии, объединившем в нашем городе молодежь из 191 страны!"

Помимо моста "Атом" обустроил рядом прогулочные и велосипедные дорожки, спроектированные так, чтобы их легко можно было чистить уборочной техникой. Тут же была установлена детская площадка с канатной дорогой, скалодромом и огромными качелями, амфитеатр, тротуар-пандус для маломобильных граждан и мам с колясками. Вместо аварийных деревьев посажены ивы, спирея, вейник, а также устроены посевные луга с цветущими растениями. Общая площадь благоустроенной территории составила 8,3 тыс. кв. метров, а протяженность набережной – 325 метров.

Все финансовые затраты компания взяла на себя. До этого "Атом" в рамках муниципального контракта благоустроил противоположный берег Исети, построил новую улицу Водоемную, а также пешеходный мост в районе ледовой арены "Айс". Благодаря этому оба берега реки на Уктусе объединены в единую, комфортную и современную зону для прогулок и отдыха горожан.

Теги: Екатеринбург, Исеть, Международный фестиваль молодежи, мост, символика


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети