СМИ: Франция застала врасплох ЕС, внезапно поддержав Словакию в вопросе отмены санкций против Усманова

Франция застала врасплох страны ЕС, вмешавшись в ситуацию с продлением индивидуальных антироссийских санкций, срок которых истекает15 сентября. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата.

Ранее СМИ сообщали, что Словакия добивается исключения из санкций российских бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Франция поддержала требование Словакии об исключении из санкционного списка Усманова. Это заблокировало автоматическое утверждение консолидированного европейского решения.

При этом отмечается, что Париж в целом выступает за продление санкционного режима, а исключение ряда лиц рассматривает как возможный компромисс, который позволит добиться согласия Братиславы.

Кроме того, как сообщила газета Financial Times, еще две страны ЕС - Хорватия и Италия - поддержали исключение из санкционного списка Усманова в надежде "достичь компромисса" до 15 сентября.