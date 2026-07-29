29 Июля 2026
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Фото: Накануне.RU

Мессенджеры BiP и KakaoTalk перестали открываться у жителей России

Пользователи мобильных приложений BiP и KakaoTalk в России сообщили о массовых проблемах в работе этих сервисов. К 29 июля 2026 года программы практически полностью утратили свою работоспособность внутри страны. Это событие затронуло интересы огромного количества людей, которые привыкли использовать данные платформы для ежедневного общения.

Технические проверки и отчеты владельцев смартфонов подтверждают, что приложения больше не выполняют свои задачи. Люди не могут отправлять друг другу обычные сообщения или фотографии. Внутренние облачные хранилища выдают ошибки при попытке сохранить или скачать файлы. Кроме того, у пользователей не получается совершать привычные голосовые и видеозвонки. Многие также отмечают, что мобильный интернет российских операторов не позволяет даже войти в личный профиль.

Сейчас мессенджеры восстанавливают свою работу только в том случае, если человек включает VPN. Эта технология помогает обойти местные сетевые преграды и восстанавливает связь с серверами приложений. На данный момент использование виртуальных сетей остается единственным способом вернуть доступ к перепискам и звонкам в этих сервисах.

Ранее магазин Google Play удалил приложения холдинга VK и мессенджер Max из-за санкций Евросоюза против компаний-разработчиков. Несмотря на это, уже установленные программы на Android-устройствах работают в прежнем режиме без каких-либо ограничений. 

Теги: мессенджер, сервис, страны


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