02 Марта 2026
Спорт Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук дал старт традиционному лыжному марафону «Волочаевские дни»: Это не просто гонка, это символ связи поколений

Лыжный марафон "Волочаевские дни" впервые прошел в Хабаровске 30 лет назад. Это спортивное мероприятие посвящено памяти героев Гражданской войны на Дальнем Востоке и историческим событиям 1922 года.

В этом году традиционный марафон прошел на территории лыжного комплекса «Нагорный». Участниками старта могут быть все желающие, поэтому в 2026 году в нем приняли участие сильнейшие спортсмены Хабаровского края, ветераны, любители лыжного спорта и юные спортсмены.  Всего в забеге было более 300 участников, соревнования проходили на дистанциях 1,6 км, 7,5 км, 15 км и 30 км.

(2026)|Фото: khv27.ru

«Наш лыжный марафон - это не просто гонка, это символ связи поколений. Это наша живая история, которую мы пропускаем через сердце и через силу духа. Отрадно, что марафон проходит в особенный для всего региона год. 2026 год официально объявлен в Хабаровском крае Годом спорта. Это решение подчеркивает важность здорового образа жизни, физической культуры и воли к победе для каждого из нас. Сегодняшний старт дает мощный заряд на весь спортивный год. Вы  главные его герои: от юных лыжников до ветеранов спорта. Я желаю всем участникам честной борьбы, легкой лыжни и ярких побед!», - обратился к лыжникам мероприятия мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

(2026)|Фото: khv27.ru

Сувениры с символикой марафона были вручены всем, кто принял участие в забеге, а победители удостоились медалей и дипломов. Победителям в группах были вручены ценные призы – «Кубки Победителя».

(2026)|Фото: khv27.ru

Лыжный комплекс «Нагорный» - это популярное место для хабаровских любителей спорта и активного отдыха. Здесь созданы возможности для проведения соревнований по лыжным гонкам, спортивному ориентированию, ездовому спорту, скандинавской ходьбе, действует пункт проката лыж.

Кроме того, за счет средств бюджета города здесь установлена одна теплая модульная раздевалка, а за счет средств инвестора ООО «Мега-Строй» сформированы три теплых модульных корпуса под раздевалки, автономный модуль-туалет для детей, административный модуль с конференц-залом, выполнено благоустройство территории, установлена трибуна для зрителей на 200 мест.

Теги: сергей кравчук, лыжный марафон, соревнования, забег, волоаевские дни


